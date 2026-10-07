|
|
|
Европарламент призывает ЕС ввести санкции в отношении Иванишвили, Кобахидзе, Папуашвили и Каладзе
07.10.2026 20:36
Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести санкции в отношении почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента по Грузии, голосование по которому состоится позднее.
Резолюция Европарламента касается «попыток правящей партии «Грузинская мечта» запретить оппозиционные партии в Грузии», в частности:
«Поскольку ситуация в Грузии все больше ухудшается, с большим откатом в демократии, свободе СМИ, правах человека и верховенстве закона из-за действий правительства «Грузинской мечты», которые всё больше не соответствуют международным обязательствам Грузии, включая Копенгагенские критерии;
поскольку в ноябре 2025 года контролируемый «Грузинской мечтой» парламент внес конституционный иск с требованием запрета оппозиционных партий, включая «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию – Лело»; позднее в иск были добавлены «Федералисты», а в сентябре 2026 года «За Грузию», - единственная оппозиционная партия, что уничтожает легитимную политическую оппозицию;
поскольку эти судебные дела являются частью более широкой стратегии «Грузинской мечты», целью которой является превращение Грузии в однопартийный режим посредством уничтожения политического плюрализма, подобно моделям России и Беларуси, что служит цели Кремля оставить Грузию вне европейского и евроатлантического пространства;
поскольку судьи в Конституционном суде были назначены в сентябре 2026 года, что вызвало сомнения в их независимости в судебных делах;
поскольку фонды Конрада Аденауэра и Фридриха Науманна были вынуждены закрыть офисы в Тбилиси в сентябре 2026 года после того, как правительство отклонило их заявки на финансирование проектов в рамках закона «О грантах»;
поскольку многие журналисты были арестованы за то, что распространяли информацию о репрессиях, осуществленных властями в отношении оппозиции и гражданского общества», - говорится в проекте резолюции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна