Европарламент призывает ЕС ввести санкции в отношении Иванишвили, Кобахидзе, Папуашвили и Каладзе

07.10.2026 20:36





Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести санкции в отношении почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента по Грузии, голосование по которому состоится позднее.



Резолюция Европарламента касается «попыток правящей партии «Грузинская мечта» запретить оппозиционные партии в Грузии», в частности:



«Поскольку ситуация в Грузии все больше ухудшается, с большим откатом в демократии, свободе СМИ, правах человека и верховенстве закона из-за действий правительства «Грузинской мечты», которые всё больше не соответствуют международным обязательствам Грузии, включая Копенгагенские критерии;



поскольку в ноябре 2025 года контролируемый «Грузинской мечтой» парламент внес конституционный иск с требованием запрета оппозиционных партий, включая «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию – Лело»; позднее в иск были добавлены «Федералисты», а в сентябре 2026 года «За Грузию», - единственная оппозиционная партия, что уничтожает легитимную политическую оппозицию;



поскольку эти судебные дела являются частью более широкой стратегии «Грузинской мечты», целью которой является превращение Грузии в однопартийный режим посредством уничтожения политического плюрализма, подобно моделям России и Беларуси, что служит цели Кремля оставить Грузию вне европейского и евроатлантического пространства;



поскольку судьи в Конституционном суде были назначены в сентябре 2026 года, что вызвало сомнения в их независимости в судебных делах;



поскольку фонды Конрада Аденауэра и Фридриха Науманна были вынуждены закрыть офисы в Тбилиси в сентябре 2026 года после того, как правительство отклонило их заявки на финансирование проектов в рамках закона «О грантах»;



поскольку многие журналисты были арестованы за то, что распространяли информацию о репрессиях, осуществленных властями в отношении оппозиции и гражданского общества», - говорится в проекте резолюции.





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