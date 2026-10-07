В Аджарии 65 молодых специалистов начали оплачиваемую стажировку в госучреждениях

07.10.2026 19:48





Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе встретился с молодыми специалистами, отобранными в рамках государственной программы оплачиваемых стажировок, инициированной премьер-министром Грузии.



В этом году для прохождения стажировки в государственных учреждениях Аджарии поступило 532 заявки. По итогам конкурса отобрали 65 человек:



• 40 стажёров — в учреждения исполнительной власти Аджарии;

• 25 — в муниципалитеты региона.



Из 40 человек четверо будут работать непосредственно в аппарате правительства Аджарии, ещё 36 — в пяти министерствах и подведомственных им учреждениях.



Стажёры смогут познакомиться с работой государственных структур изнутри, работать вместе с опытными специалистами и участвовать в реализации проектов региона.



«Для нас особенно важны участие молодых людей, их инициативы и профессиональное развитие. Мы обсудили приоритеты развития региона, текущие проекты и возможности получения практического опыта в государственных учреждениях. Уверен, что полученные здесь знания и опыт помогут им в дальнейшей профессиональной деятельности», — заявил Зураб Патарадзе.



Причём стажировка действительно может стать первым шагом к постоянной работе. Из участников программы 2025 года в Аджарии впоследствии трудоустроились 19 человек: 12 — в системе правительства Аджарии и ещё семь — в муниципалитетах.



Конкурс на оплачиваемую государственную стажировку планируется проводить ежегодно.





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