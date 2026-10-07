В Батуми двух иностранцев приговорили к 18 и 19 годам тюрьмы за почти 3,75 кг метадона

07.10.2026 19:35





Городской суд Батуми признал виновными двух иностранных граждан в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в содействии их дальнейшему распространению.



Одного из осуждённых приговорили к 18 годам, второго — к 19 годам лишения свободы.



По данным прокуратуры, представленные в суде доказательства подтвердили, что обвиняемые незаконно приобрели и хранили 3748,803 грамма метадона — почти 3,75 кг — и создали условия для его последующей реализации.



Наркотики, а также предметы, предназначенные для их расфасовки, обнаружили и изъяли сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии во время обысков.



При этом прокуратура не уточняет гражданами каких стран являются осуждённые.





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