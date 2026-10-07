Правительство Грузии повысило прогноз экономического роста на 2026 год до 6,8%

07.10.2026 18:57





Правительство повышает прогноз экономического роста на 2026 год до 6,8%, сообщил СМИ первый заместитель министра финансов.



Гиорги Какауридзе прокомментировал улучшение прогнозов экономического роста, сделанных международными финансовыми институтами, и заявил, что Министерство финансов также пересмотрит свой прогноз. Новый показатель составит 6,8%.



«Если посмотреть на прогнозы международных финансовых институтов, то все они повысили оценку темпов нашего экономического роста. Последним свой предыдущий прогноз повысил Всемирный банк, с 5% до 7%. В свою очередь, Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел свой прогноз в сторону повышения до 6,5%. Аналогичным образом, оценка Международного валютного фонда также соответствует этой цифре. Следовательно, эти прогнозы полностью согласуются с данными, представленными в бюджете на 2027 год. На 2026 год наш прогноз роста составил 6,8 %, и я считаю, что это реалистичный прогноз, который у нас будет к концу года. Он мог бы быть и выше, но мы планируем бюджет исходя из прогноза в 6,8%», — сказал Какауридзе.



Стоит отметить, что 7 сентября, представляя итоги выполнения бюджета за шесть месяцев, Гиорги Какауридзе заявил, что реальный рост в этом году составит 6,5–7%.





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