Мачавариани: Оппозиция не сможет совершить революции при финансовой поддержке Брюсселя

07.10.2026 18:55





»Очень сложно до конца понять те образные выражения, которые использует госпожа Кос. Пока еврочиновники не заметят, что мы действительно имеем выход к Чёрному морю, и не осознают тот факт, что Грузия является одной из ключевых стран Среднего коридора, будет очень сложно вообще как-либо комментировать их заявления», — заявил член «Грузинской мечты» Леван Мачавариани.



По его словам, «агентурная оппозиция не сможет устроить революции».



«Когда они посмотрят в лицо реальности, осознают, что, несмотря на то, что сами провели предвыборные кампании за оппозицию, им не удалось сменить нас посредством выборов, они не смогли устроить революцию в Грузии. И гарантом всего этого, конечно же, является грузинский народ. Они не смогут победить нас на выборах и при своём вмешательстве. Не смогут устроить у нас революции при финансировании из Брюсселя. Гарантом всего этого является грузинский народ. Когда они всё это осознают, вернутся в реальный мир и выйдут из своих иллюзий, тогда комментировать их заявления будет гораздо проще», — заявил Мачавариани.



Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, отвечая на вопрос журналиста грузинского СМИ, заявила: «Как вы знаете, Грузия является кандидатом только на бумаге, и мне жаль это констатировать. Я хотела бы, чтобы сегодня Грузия, при огромной поддержке грузинского народа, находилась на том же уровне, что Молдова и Украина».





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