The Guardian: Это была ночь, которая останется в памяти тысяч болельщиков

27.06.2024 11:57





Издание The Guardian отреагировало на матч Португалии и Грузии, завершившийся победой грузинов.



«Это была ночь, которая надолго останется в памяти тысяч болельщиков, которые были здесь, чтобы увидеть историю. Это был первый случай в карьере Роналду, когда ему не удалось забить гол в групповом этапе большого турнира», — пишет The Guardian.



Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы победила Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала Евро-2024.





