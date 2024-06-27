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The Guardian: Это была ночь, которая останется в памяти тысяч болельщиков


27.06.2024   11:57


Издание The Guardian отреагировало на матч Португалии и Грузии, завершившийся победой грузинов.

«Это была ночь, которая надолго останется в памяти тысяч болельщиков, которые были здесь, чтобы увидеть историю. Это был первый случай в карьере Роналду, когда ему не удалось забить гол в групповом этапе большого турнира», — пишет The Guardian.

Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы победила Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала Евро-2024.


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