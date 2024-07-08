

Вилли Саньоль продолжает работать в сборной Грузии - президент ФФГ

08.07.2024 17:44





Вилли Саньоль будет руководить сборной Грузии до конца года. Об этом заявил президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили.



По его словам, «у Вилли Саньола действующий контракт до конца года, и он продолжает работать в сборной Грузии».



«О дальнейших планах мы говорили с Вилли Саньолем еще до начала чемпионата Европы. Мы хотим, чтобы он остался в сборной Грузии. Мы также знаем его позицию. Он чувствует себя комфортно в Грузии и имеет планы на будущее с нами. Это пожелания, и мы вместе детально пройдемся по этому вопросу в ближайшем будущем. Обе стороны хотят продолжить сотрудничество». - заявил Леван Кобиашвили в программе "Спорт на надежде".



Вилли Саньоль работает в сборной Грузии с начала 2021 года, и именно под его руководством наша сборная впервые в истории выступила на чемпионате Европы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





