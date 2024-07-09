

Педагог вернула министру образования выданную ей жалкую надбавку - протест против очередной лжи властей

09.07.2024 19:27





Педагог государственной школы села Онария Манана Микава перечислила министру образования Грузии ту жалкую надбавку, которую она получила вместо обещанных властями 500 лари.



"Мое чувство собственного достоинства не позволит мне получить это пособие", - пишет в Facebook и публикует квитанцию ​​о денежном переводе Манана Микава.



Таким образом, педагог государственной школы протестует против введенной Министерством образования новой формулы заработной платы, согласно которой некоторым учителям вместо обещанных 500 лари снизили зарплату.



Минобразования уже более 6 месяцев обещает учителям «беспрецедентное» повышение зарплаты. Учителя должны были получить повышенные зарплаты с 1 июля. После подсчета зарплаты выяснилось, что некоторым учителям даже сократили зарплату, которую они получали до «беспрецедентного повышения».





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