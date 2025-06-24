Глава СГБ: Главным вызовом для грузинского государства в 2024 году по-прежнему оставалась оккупация

24.06.2025 18:25





«Главным вызовом для грузинского государства в 2024 году вновь оставалась оккупация регионов Грузии и процесс аннексии», — заявил глава Службы государственной безопасности Анри Оханашвили, представляя парламенту отчет о деятельности за 2024 год.



Оханашвили рассказал о ситуации в оккупированных Россией регионах и незаконных действиях оккупационных сил. Как заявил Анри Охнашвили, как и в предыдущие годы, незаконно размещенные на оккупированных территориях Грузии российские оккупационные силы, наряду с другой деструктивной деятельностью, продолжали проводить военные учения различных типов и масштабов.



«Европейский суд по правам человека тщательно рассмотрел обстоятельства дела и установил, что власти Грузии принимают все разумные и возможные меры, имеющиеся в их распоряжении, для защиты прав населения, проживающего на оккупированных территориях Грузии и вблизи линии оккупации. Европейский суд по правам человека особо отметил, что лица, известные как жертвы по данному делу, задержанные оккупационным режимом, были освобождены из незаконного заключения именно в результате неустанной работы властей Грузии и проведенных ими интенсивных переговоров», — заявил Анри Оханашвили.



По словам Оханашвили, представители СГБ представили подробный отчет об убийстве Тамаза Гинтури на ежегодной конференции по правам человека, организованной Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.



По его словам, в одном из дел Страсбургский суд также установил, что, несмотря на неспособность центральных властей Грузии осуществлять эффективный контроль над оккупированной территорией Абхазии, официальный Тбилиси принял все возможные и разумные меры для защиты имущественных прав лиц в оккупированном регионе.



«Служба активно работала над освобождением граждан Грузии, содержащихся в незаконном заключении, используя для этого все возможные механизмы и правовые рычаги. В 2024 году из незаконного заключения в направлении оккупированной Абхазии было освобождено 38 человек, а в направлении оккупированного Цхинвальского региона — 30 человек. Здесь же мы предоставим вам последние данные за 2025 год. В частности, в результате усилий грузинской стороны из незаконного заключения в направлении оккупированной Абхазии было освобождено 15 человек, а в направлении оккупированного Цхинвальского региона — 15 человек», — отметил Анри Оханашвили.







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