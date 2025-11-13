В Женеве состоялся 65-ый раунд переговоров по ситуации в Грузии

13.11.2025 10:37





Москва в очередной раз потребовала от Тбилиси подписать договор о неприменении силы в отношении грузинских сепаратистских Цхинвальского региона и Абхазии, находящихся под оккупацией РФ. Это следует из заявления МИД России по итогам 65-го раунда переговоров в Женеве.



«Российской стороной была подчеркнута важность скорейшей выработки конкретных мер для достижения приоритетной цели дискуссий – обеспечения прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии путем принятия юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и этими двумя республиками», – говорится в заявлении.



В Москве считают, что актуальность такого шага возрастает «на фоне подстрекательских призывов извне к Грузии вернуть с помощью военной силы отколовшиеся регионы», а также «неприкрытых планов по «освоению» этого государства со стороны НАТО».



На подписании соглашения Москва настаивает уже много лет. Российская сторона считает, что это должно произойти одновременно с делимитацией границ Грузии с ее сепаратистскими регионами. Вопрос остается одной из главных причин стагнации Женевских международных дискуссий, созванных вскоре после войны 2008 года для поиска путей урегулирования при участии Грузии, России, Сухуми, Цхинвали, а также представителей ЕС, ООН и ОБСЕ.



В августе премьер Грузии Ираклий Кобахидзе исключил подписание соглашения. По его словам, подобный договор не имеет смысла. Власти Грузии, как указал Кобахидзе, и так декларируют, что мирное урегулирование – это «единственный путь для восстановления территориальной целостности» страны.



В Тбилиси при этом напоминают, что именно Россия не выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении огня от августа 2008 года. Москва обязалась вывести войска с грузинской территории, допустить международных наблюдателей в Абхазию и Цхинвальский регион, а также обеспечить безопасное возвращение беженцев, однако ни один из этих пунктов не был реализован.





По информации МИД Грузии, на последнем раунде переговоров грузинская сторона «остро поставила вопрос о тяжелой ситуации в области безопасности и прав человека на оккупированных территориях».



Тбилиси выразил обеспокоенность незаконной эксплуатацией аэропорта Сухуми, запуском авиарейсов, железнодорожных и морских пассажирских перевозок между Россией и Абхазией.



Как и прежде, представители России и сепаратистских администраций покинули заседание в знак протеста при обсуждении вопроса возвращения беженцев.



В российском МИД заявили, что ежегодно вносимая Грузией резолюция Генассамблеи ООН о возвращении беженцев «мешает диалогу», назвав документ «чрезмерно политизированным» и «игнорирующим геополитические реалии».



Также Москва отметила необходимость переноса женевских дискуссий «в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников место». В РФ считают, что Швейцария утратила нейтральный статус из-за присоединения к антироссийским санкциям.



Тем не менее, стороны договорились о следующем раунде переговоров в марте 2026 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





