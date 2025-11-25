|
|
|
ВСУ поразили самолет A-60 и нанесли удары по нескольким другим целям
25.11.2025 17:32
Ночью 25 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким вражеским целям, - указанную информацию, со ссылкой на Военно-морские силы страны, распространяют украинские СМИ.
«Ракетные и артиллерийские подразделения, при сотрудничестве с Силами специальных операций, береговыми ракетными силами морского флота и силами беспилотных систем, с использование реактивных беспилотных аппаратов «Барс» и крылатых ракет «Нептун», нанесли успешные удары по нескольким стратегическим целям российского агрессора», - заявили в Военно-морских силах Украины.
По их информации, в городе Таганроге РФ были поражены самолеторемонтный завод и объект по производству БПЛА.
Во время ударов по авиационному заводу имени Бериева, предположительно, поражен экспериментальный самолет A-60. Указанный завод также осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Кроме того, подразделения Сил обороны успешно поразили нефтяной терминал «Шесхарис» в Новороссийске и нефтеперерабатывающий завод «Туапсе» в Краснодарском крае. По предварительной информации, в Новороссийске было уничтожено нефтеперерабатывающее оборудование (для приема и отгрузки нефти на танкеры) и пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна