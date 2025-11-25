ВСУ поразили самолет A-60 и нанесли удары по нескольким другим целям

Ночью 25 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким вражеским целям, - указанную информацию, со ссылкой на Военно-морские силы страны, распространяют украинские СМИ.



«Ракетные и артиллерийские подразделения, при сотрудничестве с Силами специальных операций, береговыми ракетными силами морского флота и силами беспилотных систем, с использование реактивных беспилотных аппаратов «Барс» и крылатых ракет «Нептун», нанесли успешные удары по нескольким стратегическим целям российского агрессора», - заявили в Военно-морских силах Украины.



По их информации, в городе Таганроге РФ были поражены самолеторемонтный завод и объект по производству БПЛА.



Во время ударов по авиационному заводу имени Бериева, предположительно, поражен экспериментальный самолет A-60. Указанный завод также осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.



Кроме того, подразделения Сил обороны успешно поразили нефтяной терминал «Шесхарис» в Новороссийске и нефтеперерабатывающий завод «Туапсе» в Краснодарском крае. По предварительной информации, в Новороссийске было уничтожено нефтеперерабатывающее оборудование (для приема и отгрузки нефти на танкеры) и пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400.





