Предупредительная трехчасовая забастовка пройдет сегодня по Грузии

15.01.2025 13:15





Предупредительная забастовка пройдет сегодня по Грузии - она будет продолжаться три часа, с 15:00 до 18:00.



Забастовку поддержали ряд компаний и организаций, но масштаб станет понятен только после начала акции.



«На три часа мы временно закроем двери и выйдем на улицу. Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции: застопорившаяся экономика; закрытый бизнес; бедность и безработица. И угроза, и решение общие для всех – новые выборы и освобождение задержанных», - говорится в анонсе акции.



Протесты с требованием новых выборов проходят в Грузии с конца октября. С новой силой они вспыхнули после того, как власти Грузии объявили, (https://t.me/NGnewsgeorgia/20053) что на четыре года ставят на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. С 28 ноября акции в центре Тбилиси, в Батуми и Кутаиси, проходят ежедневно.



На данный момент известно, что бастовать будут:



Start Business Solutions; ACR Group, Gastronom Group, Fabrika и все ее объекты, Картули мзе, Джепра, Грузинский университет, Кавказский университет, Театральный университет, Тбилисский Государственный, Университет Илии, Свободный Университет, кафе Мзиури и Kiwi Vegan Café, ресторан Кэто и Коте; компания Мегако, Партнерство для равенства, Ikano Estate; Центр поведенческой терапии и реабилитации Our Kids, Gallery 27; ACT Analysis and Consulting Team; Бабалэ, Дом слуха, Центр развития и реабилитации, Эдвайс Академия, Adashop.ge; Obrigado; Smart Academy; Step Inn - Kazbegi; Альтерсокс, ветеринарная компания Инвент груп (забастовка на 1 час), также на 1 час бастуют магазин Керамико, веганское кафе Лайла, ресторан Черный лев, ресторан Нинас баги, магазин-мастерская Игрика, Издательство и сеть магазинов Сулакаури, Анемонэ, бар-ресторан Лейзи, ресторан Верико, кафе-бар Кикодзе, Школа успеха, Винная библиотека, ресторан Уквэ, магазин Хурджини, магазин Petit Bazar; кафе-книжный магазин Эар, бар-ресторан Лилестан, Шоти, сеть супермаркетов Фреско, ресторан Элене Дариани, соцпространство Професио, компания Алгоритм, строительная компания Арси и все ее строящиеся объекты в Самгори, на озере Лиси, на улице Университетской, магазин Шакро Бабуа, винный магазин 8000 урожаев, Сачиромания, ресторан Гуда, Кару, пекарня Дивол, ресторан Шемомечама, Ноэм, Объединение соцработников, магазин американских игрушек Пилтон, цветочный арт салон Камелия, Art Home; Микири, Ливинг Рутс Тревел, компания Гео филм Продакшен, комплекс Лост Ридж Ранчо, кафе Movamaisi; Ньютоновская свободная школа, кафе-бар Лимена, велосипедный магазин Gsport; компания Джитек, Medens Health Georgia ; Пуспуси, Askili” ; Coffee LAB, Маркет-больше свободы.



Фармкомпания PSP объявила, что поддерживает забастовку, но не может остановить работу на три часа, так как относится к объектам жизнеобеспечения. Аптеки сети символически прервут работу на 5 минут.



Крупнейшие банки TBC и Bank of Georgia работу не останавливают, но объявили, что любой из их сотрудников может присоединиться к забастовке - дисциплинарных взысканий не будет.





