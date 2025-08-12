Fast Track стал доступен пассажирам, прилетевшим в Тбилисский аэропорт

12.08.2025 15:41





Администрация Международного аэропорта Тбилиси сообщает, что услуги Fast Track теперь доступны путешественникам, которые прилетают в столицу Грузии.



Для использования сервиса быстрого прохождения паспортного контроля и других процедур нужно воспользоваться предложениями партнеров TAV Operation Services или PrimeClass Lounge. Предложения есть и у компании Visa.



Ранее Fast Track могли воспользоваться только те, кто вылетал из Тбилиси.





