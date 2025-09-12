Продажи квартир в Тбилиси достигли двухлетнего максимума в июле

В июле 2025 года в Тбилиси было продано 3 647 квартир, что является максимумом с декабря 2023-го. Об этом свидетельствуют данные обзора рынка консалтинговой компании Galt & Taggart.



Аналитики отмечают стабилизацию спроса после периода замедления. Они считают, что рост продаж частично был обеспечен сезонными скидками от застройщиков.



Основные тенденции рынка



На вторичном рынке продажи выросли на 13,4% год к году, хотя за семь месяцев результат остается почти на уровне прошлого года (-0,3%).



На первичном рынке июль показал формальное снижение на 2,6% год к году, но за январь-июль суммарный рост составил +4,7%. По данным опроса девелоперов, реальные продажи в новых проектах за месяц просели на 7,3% — в основном из-за высокой базы прошлого года.



В проектах, которые завершатся в 2025-м, уже раскуплено 83% квартир, в основном через рассрочки от застройщиков.



Цены и аренда



Квадратный метр в новостройках подорожал до 1 340 долларов (+0,2% за месяц, +3,2% за год).

В новых проектах вторички – 1 263 доллара (+0,6%).



Аренда в июле выросла до 9,5 долларов за кв. м, но все еще на 3,1% ниже, чем год назад.



Строительство и иностранный спрос



В июле выдано разрешения на 20 новых жилых проектов общей площадью 113 тыс. кв. м (+36% год к году). За январь-июль объем выданных разрешений вырос на 2,8%.



Интерес со стороны иностранных инвесторов также растет – во многом за счет граждан Израиля. Их доля в продажах новых проектов достигла 12%.





