На реконструкцию центрального парка Боржоми потратят 35 млн лари
12.09.2025 19:05
Власти Грузии планируют потратить 35 млн лари (13,1 млн долларов) на реконструкцию центрального парка Боржоми. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Проект реализуется в рамках госпрограммы развития городов и курортов. Работы уже начали. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением бывшего завода «Боржоми» — первого, где начали розлив знаменитых минеральных вод. Здание является памятником культурного наследия.
Также запланировано полное обновление исторического парка. Там должны обустроить детские и спортивные площадки, развлекательные зоны, обновить пешеходные дорожки.
В спортивной зоне уже построили три корта для падел-тенниса, продолжается возведение стадиона и скейт-парка. В зоне развлечений добавили пять новых аттракционов. Новая зона отдыха появилась возле памятника Прометея.
В министерстве заявляют, что после завершения работ обновленный центральный парк станет современной, комфортной и безопасной зоной отдыха для всех жителей и гостей города.
Сроки окончания проекта не называются.
Центральный парк Боржоми – ключевая городская зона отдыха в одноименном курортном городе Грузии. Его история начинается в XIX веке и неразрывно связана с развитием минеральных источников.
В последний раз реконструкция парка проводилась в 2005 году.
