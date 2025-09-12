На реконструкцию центрального парка Боржоми потратят 35 млн лари

12.09.2025 19:05





Власти Грузии планируют потратить 35 млн лари (13,1 млн долларов) на реконструкцию центрального парка Боржоми. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.



Проект реализуется в рамках госпрограммы развития городов и курортов. Работы уже начали. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением бывшего завода «Боржоми» — первого, где начали розлив знаменитых минеральных вод. Здание является памятником культурного наследия.



Также запланировано полное обновление исторического парка. Там должны обустроить детские и спортивные площадки, развлекательные зоны, обновить пешеходные дорожки.



В спортивной зоне уже построили три корта для падел-тенниса, продолжается возведение стадиона и скейт-парка. В зоне развлечений добавили пять новых аттракционов. Новая зона отдыха появилась возле памятника Прометея.



В министерстве заявляют, что после завершения работ обновленный центральный парк станет современной, комфортной и безопасной зоной отдыха для всех жителей и гостей города.



Сроки окончания проекта не называются.



Центральный парк Боржоми – ключевая городская зона отдыха в одноименном курортном городе Грузии. Его история начинается в XIX веке и неразрывно связана с развитием минеральных источников.



В последний раз реконструкция парка проводилась в 2005 году.





