Регуляторы Грузии и Румынии подписали меморандум по проекту черноморского электрокабеля

22.10.2025 16:45





Комиссии по регулированию энергетики Грузии и Румынии подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта прокладки подводного электрокабеля через Черное море. Об этом сообщил глава Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии Давид Нармания.



«Около месяца назад у меня была встреча с моим румынским коллегой по этому вопросу. Мы оформили меморандум, чтобы сами комиссии могли сотрудничать по вопросам совместного регулирования в рамках этого проекта», – приводит слова Нармания агентство bm.ge.



Он охарактеризовал прокладку кабеля как «довольно жизнеспособный» проект с «большим будущим». По словам Нармания, технико-экономическое обоснование уже завершено, сейчас проводится детальное исследование шельфа Черного моря.



Соглашение о прокладке кабеля длиной почти 1,2 тыс. км было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте лидерами Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии. Предполагается, что по кабелю будет осуществляться подача электроэнергии и обмен цифровыми данными.





