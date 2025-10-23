Батуми назван ведущим четырехсезонным туристическим направлением Европы по версии World Tourism Awards

На церемонии награждения World Travel Awards город Батуми был признан одним из ведущих туристических направлений Европы на все сезоны. Об этом сообщает правительство Аджарии.



Председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили вместе с членами делегации присутствовал на церемонии, которая прошла в Италии. Тамазашвили отметил, что развитие сферы туризма остаётся приоритетным направлением работы правительства.



«Это важное признание нашего города является результатом совместных усилий центральной и местной власти, частного сектора и общества. Развитие и поддержка туризма остаются приоритетом правительства. Туризм — это не только возможность экономического прогресса, но и один из важнейших способов демонстрации культурной идентичности нашей страны. Наша история, традиции и ценности делают нашу страну уникальной. Я уверен, что одновременно с сохранением этих ценностей мы сможем ещё больше укрепить туристический потенциал региона, что положительно отразится на благосостоянии каждой семьи и в целом на возможностях страны», — заявил Сулхан Тамазашвили.



В составе делегации, помимо председателя правительства Аджарии, были члены правительства Аджарии, руководитель Департамента туризма Тинатин Зоидзе и исполняющий обязанности мэра города Батуми Георгий Цинцадзе.



На одном из самых значимых мероприятий мировой туристической индустрии среди конкурентов Батуми были такие известные города, как Будапешт, Женева, Мюнхен, Осло, Зальцбург, Стокгольм и Таллинн.



Мероприятие World Travel Awards проводится с 1993 года. На награждение выдвигаются сотни номинаций и тысячи претендентов, распределённых по континентам, странам и категориям.





