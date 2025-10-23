|
|
|
Батуми назван ведущим четырехсезонным туристическим направлением Европы по версии World Tourism Awards
23.10.2025 13:55
На церемонии награждения World Travel Awards город Батуми был признан одним из ведущих туристических направлений Европы на все сезоны. Об этом сообщает правительство Аджарии.
Председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили вместе с членами делегации присутствовал на церемонии, которая прошла в Италии. Тамазашвили отметил, что развитие сферы туризма остаётся приоритетным направлением работы правительства.
«Это важное признание нашего города является результатом совместных усилий центральной и местной власти, частного сектора и общества. Развитие и поддержка туризма остаются приоритетом правительства. Туризм — это не только возможность экономического прогресса, но и один из важнейших способов демонстрации культурной идентичности нашей страны. Наша история, традиции и ценности делают нашу страну уникальной. Я уверен, что одновременно с сохранением этих ценностей мы сможем ещё больше укрепить туристический потенциал региона, что положительно отразится на благосостоянии каждой семьи и в целом на возможностях страны», — заявил Сулхан Тамазашвили.
В составе делегации, помимо председателя правительства Аджарии, были члены правительства Аджарии, руководитель Департамента туризма Тинатин Зоидзе и исполняющий обязанности мэра города Батуми Георгий Цинцадзе.
На одном из самых значимых мероприятий мировой туристической индустрии среди конкурентов Батуми были такие известные города, как Будапешт, Женева, Мюнхен, Осло, Зальцбург, Стокгольм и Таллинн.
Мероприятие World Travel Awards проводится с 1993 года. На награждение выдвигаются сотни номинаций и тысячи претендентов, распределённых по континентам, странам и категориям.
|
|
|
