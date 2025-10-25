Глава НБГ: Грузия чрезвычайно привлекательна в качестве хаба для глобальных инвестиционных компаний

25.10.2025 14:22





В рамках «Тбилисского финансового саммита» президент Национального банка Грузии Натия Турнава встретилась с директорами и вице-президентами ведущих мировых инвестиционных фондов и ведущих компаний финансового сектора, участвующих в форуме.



Во встрече приняли участие представители таких известных и крупных компаний, как: Accel, Ant International, Hivenet, BR Capital, Bybit, RedotPay, Eisele Capital, Coinbase, Finandir и другие. Натия Турнава ознакомила участников встречи с инвестиционным потенциалом Грузии, макроэкономической ситуацией, финансовым рынком и возможностями развития финтех-экосистемы.



По словам Натии Турнава, «Тбилисский финансовый саммит» собрал ведущих инвесторов из региона и разных стран мира с многомиллиардными портфелями. По её словам, одним из самых ценных моментов саммита стали взаимоотношения с инвесторами.



«Часть инвесторов, участвовавших во встрече, намерены сотрудничать с нашей банковской системой. Речь идёт о небольших банках, и их укрепление положительно скажется на нашем финансовом рынке с точки зрения конкуренции. Некоторые из них хотят учредить в Грузии новую финансовую организацию. Это может быть новый банк, провайдер платёжных услуг или провайдер услуг виртуальных активов – всё, что связано с финансовой инфраструктурой. Я рада, что Грузия чрезвычайно привлекательна для них как хаб. Наша цель и желание – чтобы крупные глобальные компании открывали бизнес в Грузии и обслуживали оттуда как местных, так и региональных клиентов», – заявила Натия Турнава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





