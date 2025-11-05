Георгий Мамардашвили стал инвестором масштабного проекта «Archi» — «Гранд Авеню»

05.11.2025 11:25





Вратарь сборной Грузии и английского «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили стал инвестором и деловым партнером масштабного проекта компании «Archi» — «Гранд Авеню». Новый инвестор внесет в проект финансовые вложения, пропорциональные его доле.



«Это моя первая инвестиция и очень важный шаг. Все, кто присоединится к нам в будущем, будут гордиться проектом «Гранд Авеню». Здесь создается настоящий новый городской центр. Уверен, что вместе мы добьемся больших успехов», — заявил Георгий Мамардашвили.



В компании «Archi» считают, что это сотрудничество в очередной раз подчеркивает важность проекта: «Георгий Мамардашвили — не только успешный спортсмен, но и своего рода символ развития и прогресса нашей страны. Именно поэтому деловое партнерство с ним для нас особенное», — отметили в компании.



20 сентября девелоперская компания «Гранд Авеню» представила публике новый проект компании «Archi», который строится на улице Дадиани, недалеко от стадиона «Динамо», в рамках концепции «город в городе». Квартира на «Гранд Авеню», в новом центре города, стала самым популярным проектом компании: за 5 часов было продано 644 квартиры, что является новым рекордом для «Архи».





