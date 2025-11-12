Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Бюджетом 2026 года предусмотрено повышение на 10% зарплат как госслужащих, так и полицейских и военнослужащих


12.11.2025   16:08


В 2026 году предусмотрено повышение зарплат публичных служащих на 10%, - об этом заявил министр финансов Лаша Хуцишвили в ходе обсуждения проекта бюджета на 2026 год.

Министр также сообщил, что предусмотрено повышение зарплат полицейских и военнослужащих на 10%.

Он отметил, что на финансирование Министерства обороны, Министерства внутренних дел и служб безопасности в 2026 году выделено более 3,5 млрд лари, а на развитие оборонной инфраструктуры и возможностей предусмотрено 445,0 млн лари.


