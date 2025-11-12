Бюджетом 2026 года предусмотрено повышение на 10% зарплат как госслужащих, так и полицейских и военнослужащих

12.11.2025 16:08





В 2026 году предусмотрено повышение зарплат публичных служащих на 10%, - об этом заявил министр финансов Лаша Хуцишвили в ходе обсуждения проекта бюджета на 2026 год.



Министр также сообщил, что предусмотрено повышение зарплат полицейских и военнослужащих на 10%.



Он отметил, что на финансирование Министерства обороны, Министерства внутренних дел и служб безопасности в 2026 году выделено более 3,5 млрд лари, а на развитие оборонной инфраструктуры и возможностей предусмотрено 445,0 млн лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





