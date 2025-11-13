НБГ работает над углублением корреспондентских отношений между грузинскими и китайскими банками

Нацбанк Грузии сообщил, что ведет активную работу по углублению корреспондентских отношений между грузинскими и китайскими банками и внедрению механизма расчётов в юанях.



"На данном этапе пока не поступало заявки на вхождение в страну конкретного китайского банка, хотя сотрудничество развивается по различным направлениям, включая интеграцию с Китайской системой трансграничных платежей (CIPS)", - сказала глава Нацбанка Натиа Турнава.



*CIPS (Китайская система трансграничных межбанковских платежей) — платформа, созданная Народным банком Китая в 2015 году для упрощения международных платежей в юанях. По состоянию на июнь 2025 года в сеть CIPS входят более 4900 финансовых учреждений из 189 стран мира, в том числе 261 банковское учреждение в Европе и 34 в Северной Америке, пишет BM.ge.



