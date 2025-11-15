Грузия на 100% закупает живых свиней в России

По данным Национальной службы статистики, Грузия полностью зависит от России в импорте живых свиней.



Согласно информации, опубликованной на основе данных Sakstat, импорт живых свиней вырос на 24%. В январе-сентябре 2025 года в страну ввезли 14 894 тонны живых свиней на сумму 22,961 млн долларов. За аналогичный период прошлого года импорт составлял 15 348 тонн на сумму 28,577 млн долларов.



Средняя импортная цена (без налогов) также выросла:



в 2025 году — 1,86 доллара за кг;



годом ранее — 1,54 доллара за кг.



Таким образом, стоимость импорта живых свиней для Грузии увеличилась на 21% в годовом выражении.





