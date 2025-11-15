BasisBank отказался от покупки грузинского Liberty Bank

BasisBank, который принадлежит китайской компании Hualing Group, отказался от покупки грузинского Liberty Bank. Об этом в интервью изданию BMG рассказал совладелец Liberty Иракли Рухадзе.



Дело в том, что Нацбанк наложил на BasisBank некоторые ограничения и предварительные условия, из-за чего процесс затянулся. За это время Liberty вырос и сделка, достигнутая в начале года, теперь выглядит иначе.



Рухадзе также подчеркнул, что стороны продолжают консультации о различных формах партнёрства, которые включают слияние двух банков.



Liberty является третьим по величине банком Грузии. Его доходы в этом году составили 94,5 млн лари — это на 12% больше, чем годом ранее.



BasisBank занимает четвёртое место по доходам — 79 млн лари (+40% в сравнении с прошлым годом).





