Представитель ЕБРР: «Срединный коридор» является замечательной инициативой

20.11.2025 12:01





По словам представителя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Алкиса Дракиноса, «Срединный коридор» является замечательной инициативой, и ЕБРР заинтересован в участии во всех процессах.



Алкису Дракиносу задали вопрос о том, каким образом можно расширить возможности «Срединного коридора».



«Срединный коридор — это отличная концепция, инициатива, и Грузия находится в её центре. Весь Кавказ играет решающую роль в соединении Азии и Европы. Европейский банк реконструкции и развития заинтересован участвовать во всех процессах, дискуссиях и изучении проектов, направленных на то, чтобы сделать «Срединный коридор» жизнеспособным маршрутом для связи Европы и Азии. Мы уже активно работаем во всех странах, которые соединяют «Срединный коридор» от Центральной Азии до Кавказа. Если говорить о Грузии, мы уже инвестировали в железнодорожные проекты, дорожные проекты, исследования, которые укрепляют портовую систему. Мы готовы поддержать любую возможность, которая имеет смысл. Мы здесь для того, чтобы учиться у других и вносить наш вклад. Уверен, что это всеобъемлющая тема, которая принесёт процветание и перспективы мира в более широком регионе», — заявил представитель ЕБРР Алкис Дракинос.







