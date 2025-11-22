Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Грузии на уровне BB, прогноз - «стабильный»

21 ноября 2025 года Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Грузии на уровне BB и улучшило прогноз с «негативного» до «стабильного», сообщает Министерство финансов Грузии.



Согласно Минфину, в документе отмечается, что за последний период увеличились международные резервы, а также доходы от туризма и денежные переводы.



«Агентство также отмечает снижение внешней уязвимости, что подразумевает сокращение дефицита текущего счета в последние годы. Кроме того, по оценке Fitch, в Грузии отмечается более высокое экономическое развитие по сравнению со странами с аналогичными рейтингами и ожидает, что в 2025–2027 годах экономический рост в Грузии превысит 5%, который сопровождается повышением уровня производительности труда в стране.



Рейтинговое агентство также подчеркивает стабильность государственных финансов страны, в том числе, сокращение бюджетного дефицита и правительственного долга, а также стабильную динамику долгосрочного долга.



Рейтинговое агентство отмечает, что банковский сектор Грузии является стабильным и прибыльным, имеет высокий уровень капитализации и стабильное качество активов. Это сопровождается снижением уровня долларизации, что является результатом принимаемых в стране макропруденциальных мер», — говорится в сообщении Министерства финансов.







