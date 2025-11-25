|
Тендер на строительство нового стадиона рядом с аэропортом Тбилиси отменен
25.11.2025 11:33
Тендер на строительство нового стадиона рядом с аэропортом Тбилиси отменен. Тендерная комиссия Фонда муниципального развития до сих пор не смогла определить победителя.
По данным фонда, «комиссия воспользовалась предоставленным ей законом правом и посчитала необходимым пересмотреть условия и внести соответствующие изменения».
«По мнению комиссии, необходимо пересмотреть тендерную документацию, включая требования заказчика и квалификационные критерии, чтобы сделать процесс более полным и конкурентным.
В связи с тем, что только один участник соответствовал квалификационным критериям тендера, и его предложение было значительно выше цен других участников, комиссия воспользовалась предоставленным ей законом правом и посчитала необходимым пересмотреть условия и внести соответствующие изменения», — говорится в заявлении фонда.
В тендере на строительство нового стадиона приняли участие три компании, две из которых были иностранными, но были дисквалифицированы из-за неполноценно представленной заявки. Таким образом, в тендере осталась только одна компания — «Анаги».
Поскольку разница в ценах, предложенных «Анаги» и другими дисквалифицированными компаниями, была существенной, тендерная комиссия приняла решение прекратить тендер и пересмотреть условия.
«Анаги» — 850 млн
СП «МАКРОО-ИНШААТЧИ 3» — 789,42 млн
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - 744. 93 млн
«Это будет стадион британского образца. Предлагаемое место — территория, прилегающая к новому аэропорту, в таких условиях её можно развивать комплексно. Здесь я хотел бы объявить, что мы подадим заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе», — заявил тогда Ираклий Кобахидзе.
