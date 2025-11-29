США увеличили поставки СПГ в Европу на 40% после санкций против России

На мировом рынке сжиженного газа наступает эпоха избыточного предложения. В эксплуатацию вводятся новые СПГ-проекты, поставки растут, цены снижаются. В Европе цена газа упала до минимума за последние полтора года, в том числе благодаря значительному увеличению импорта из США.



Поставки американского СПГ в Европу составят в ноябре около 10,7 млн тонн, сообщает Bloomberg на основании данных Kpler о передвижении судов. Это на 40% больше, чем в ноябре прошлого года, когда они были 7,6 млн тонн. Те же 7,6 млн тонн американские танкеры привезли в ноябре 2023 года, когда Вашингтон объявил о санкциях против «Арктик СПГ 2», который тогда готовился вскоре начать экспорт.



Поставки американского СПГ в Европу устойчиво растут с начала этого года и в ноябре впервые превысили 10 млн тонн. Это способствовало тому, что страны ЕС, которые закончили прошлый отопительный сезон с низкими запасами газа, легко восполнили их в течение лета. Хотя хранилища в ЕС сейчас заполнены на 77% (против среднего значения за последние пять лет в 88%), среднесуточный импорт СПГ в последние 30 дней составил 243 000 тонн, что на 50% больше среднего значения за последние пять лет.



В результате цена газа в Европе упала c февральского пика на 45% и на торгах в пятницу опустилась до 29 евро/МВт ч ($355 за 1000 кубометров). Понижательное давление в конце прошлой – начале этой недели оказали также прогнозы о потеплении и сообщения о мирном плане США для завершения войны в Украине.



В понедельник, когда цена опустилась до 30 евро/МВт ч, самого низкого уровня с мая 2024 года, Том Марзек-Мансер, директор по европейскому рынку газа в Wood Mackenzie, прогнозировал: «Если ко Дню благодарения будет найдено решение по войне в Украине, рынок, вероятно, значительно снизится». Этого не произошло: Дональд Трамп и его чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, отказались от первоначально установленного на четверг дедлайна и продолжают вести переговоры с Украиной. В Москву же вскоре должен приехать спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.



Хотя Владимир Путин уже отказался прекращать войну без вывода украинских войск из Донбасса, а глава офиса президента Украины Андрей Ермак исключил уступку территорий, на рынке газа немало других факторов, способствующих снижению цены. В результате роста производства и экспорта из таких стран, как США и Нигерия, ставки фрахта СПГ-танкеров устойчиво растут с октября, поэтому поставщикам ближе и дешевле везти газ в Европу, чем в Азию, отмечает Financial Times.



В ближайшие два года в строй планируется ввести около двух с половиной десятков новых СПГ-проектов от Северной Америки до Ближнего Востока. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), это увеличит мировые экспортные мощности на 40% к 2030 году (в 2020-2024 годах они выросли всего на 8%).



Хотя МЭА повысило прогноз мирового спроса на газ, «вопрос, куда пойдет весь новый СПГ, все еще остается», говорится в докладе агентства.



В этой ситуации газ с «Арктик СПГ 2» мировому рынку будет и не нужен. Пока после более чем полугодового простоя проект начал осуществлять поставки в единственный порт Китая, да и то со скидкой 40%.





