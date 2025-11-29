В парламент Грузии внесена окончательная версия проекта бюджета на 2026 год

29.11.2025 15:21





На рассмотрение парламента Грузии внесена окончательная версия проекта бюджета на 2026 год, согласно которому, расходная часть бюджета увеличена до 36,3 млрд. лари.



По информации парламента, реальный экономический рост в будущем году запланирован на в размере 5,0%, а в среднесрочный период прогноз на реальный экономический рост составляет 5,3%.



«Прогноз номинального ВВП определен в размере 114,1 млрд. лари. ВВП на душу населения превышает 11 300 долларов США.



Рост номинального ВВП к 2029 году прогнозируется в размере до 145,5 млрд. лари, что превысит 14 500 долларов США на душу населения. В отличие от предыдущей версии проекта, прогноз роста ВВП на 2026 год увеличен до 3,6 млрд. лари, что обусловлено уточнением фактических данных номинального ВВП за 2024 год и прогнозом реального экономического роста с 6 до 7,2 % в текущем году. Налоговые поступления бюджета определены в размере 27,04 млрд лари, что составляет 23,7% ВВП. По сравнению с предыдущей версией проекта, указанный показатель увеличено на 240,0 млн. лари.



Дефицит бюджета составляет 2,5% от ВВП, а показатель долга правительства определен в рамках 33,4% от ВВП», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





