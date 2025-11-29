|
Для лиц, чей возраст превышает 70 лет, размер пенсии увеличится на 45 лари, для остальных - на 20 лари
29.11.2025 16:48
Согласно проекту бюджета на 2026 год, для лиц, чей возраст превышает 70 лет, размер пенсии увеличится на 45 лари, для лиц в возрасте до 70 лет - на 20 лари.
В проект заложено повышение бюджета Минздрава на 840,0 млн. лари на финансирование программ по здравоохранению и социальной защите, в рамках которого предусмотрены:
- Повышение размера пенсии для категории в возрасте 70 и более лет на 45 лари. Размер пенсии составит 495 лари в месяц. - Для той же категории пенсионеров, проживающих в высокогорных районах, размер пенсии составит почти 594 лари;
- пенсия для категории до 70 лет будет повышена на 20 лари и составит 370 лари в месяц, для жителей высокогорных районов - 444 лари;
Кроме пенсии, предусмотрено повышение социального пособия для лиц с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет на 45 лари, для остальных категорий лиц с ограниченными возможностями – на 20 лари.
Суммарно финансирование социальных программ превысит 6,9 млрд. лари.
На финансирование здравоохранительных программ выделяется более 2,2 млрд. лари, в том числе предусмотрено повышение на 10% окладов по заработной плате для персонала первичного здравоохранения; на обеспечение жильем беженцев выделяется 240,0 млн. лари.
