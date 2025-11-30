Нацбанк готовит ужесточение правил кредитования

30.11.2025 21:07





Национальный банк Грузии работает над реформой кредитных правил в сфере недвижимости, которая должна сократить практику внутренних рассрочек у девелоперов и повысить доступность ипотечного кредитования. В регуляторе отмечают, что изменения усилят стандарты ответственного кредитования и обеспечат лучшую защиту потребителей.



Почему с рынка убирают рассрочки девелоперов



По данным НБГ, широкое использование внутренних рассрочек связано с тем, что часть девелоперских компаний сталкивалась с ограничениями при привлечении капитала. Из-за строгих требований к собственному капиталу они не могли брать кредиты в банках, что вынуждало их активно предлагать клиентам рассрочку напрямую.



Теперь Нацбанк инициирует обновление правил финансирования девелоперов, что позволит им проще получать банковские кредиты. Это приведет к постепенному замещению внутренних рассрочек ипотеками.



Нацбанк подтверждает, что готовящиеся поправки включают:



• новые требования к капиталу девелоперов;

• более простой доступ к банковским ресурсам;

• переход от внутренних рассрочек к ипотечным кредитам;

• усиление защиты прав покупателей жилья.



«Механизм финансирования девелоперских компаний обновляется таким образом, чтобы повысить их доступ к банковским ресурсам и заменить внутренние рассрочки ипотечными кредитами. Это обеспечит более высокий уровень защиты потребителей и укрепит устойчивость отрасли», – заявляют в НБГ.



Оценки отрасли



Исполнительный директор Бизнес-ассоциации Грузии Леван Вефхадзе назвал изменения «очень значимыми», поскольку они снижает концентрацию рисков во внутренних рассрочках и облегчают привлечение финансирования.



Президент Ассоциации банков Александр Дзнеладзе подчеркнул, что новые требования снизят размер первоначального взноса и упростят для граждан получение ипотеки.



Статистика ипотечных кредитов



Согласно данным НБГ, в январе–сентябре 2025 года банки выдали:



• 37 371 новый ипотечный кредит,

• что на 11.7% меньше, чем годом ранее (минус 4 958 кредитов).



Несмотря на сокращение количества, общий объем ипотечных займов вырос на 5% из-за подорожания недвижимости и достиг 3.2 млрд лари (плюс 156 млн).





