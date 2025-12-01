Программа трудоустройства социально уязвимых лиц стоимостью не будет продолжена с 2026 года

В бюджете на 2026 год не предусмотрены средства на трудоустройство социально уязвимых лиц на общественные работы, что означает, что эта программа не будет продолжена со следующего года.



Во второй редакции проекта бюджета на 2026 год на программу «Реформы системы труда и занятости» было выделено 113 миллионов 300 тысяч лари, однако в третьей редакции выделен только 21 миллион 600 тысяч лари.



«В рамках вышеупомянутой программы в предыдущей версии проекта предусматривались соответствующие ассигнования на содействие занятости в сфере общественных работ. В этом году вышеупомянутая подпрограмма завершила свой четырёхлетний цикл, как и было изначально запланировано.



В то же время, на фоне высоких темпов экономического роста последних лет, на рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы. В связи с этим было признано нецелесообразным продолжать программу в существующей структуре в следующем периоде и содействовать её бенефициарам посредством различных программ переподготовки в направлении трудоустройства в частный сектор», — говорится в пояснительной записке к бюджету Министерства финансов.



В государственном бюджете на вышеуказанную программу по годам были выделены следующие суммы:



В 2025 году – 112 805 000 лари

В 2024 году – 109 007 300 лари

В 2023 году – 107 265 000 лари

В 2022 году – 48 103 400 лари



В статье о приоритетах и ​​программах государственного бюджета Грузии также указано, что «поддержка социально уязвимых слоев населения будет и далее способствовать трудоустройству на открытом рынке труда. Кроме того, будут разработаны различные механизмы поддержки безработицы, включая страхование по безработице и план действий, необходимый для его реализации. Будет продолжена работа по приближению гарантий трудовых прав к лучшим международным стандартам».



Однако в документе не указаны сроки разработки этого «механизма» и «плана действий».



Государственная программа занятости была запущена в марте 2022 года: правительство предложило социально уязвимым слоям населения трудоустроиться на государственные должности с сохранением льгот. Зарплата на такой работе составляла 300 лари.





