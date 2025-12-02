|
Еврокомиссия присвоила статус «проекта, представляющего взаимный интерес» проекту подводного кабеля по дну Черного моря
02.12.2025 10:48
Еврокомиссия присвоила проекту подводного кабеля в Чёрном море (BSSC), который должен соединить энергетические системы Грузии и Европы, статус «проекта взаимного интереса» (PMI). Об этом говорится в опубликованном документе Еврокомиссии.
Сегодняшним решением Еврокомиссия присвоила статус «проектов общего интереса» (PCI) и «проектов взаимного интереса» (PMI) в общей сложности 235 трансграничным энергетическим проектам. Как отмечают в Еврокомиссии, поддерживая эти 235 трансграничных проекта, она усиливает энергетическую связь Европы как внутри союза, так и за его пределами.
Отобранные проекты смогут получать финансирование от Европейского союза, а также пользоваться ускоренными процедурами выдачи разрешений и ускоренным регулирующим процессом, что поможет их реализации и своевременной доставке.
Проект «Подводный кабель Чёрного моря» предусматривает создание высоковольтной подводной линии передачи, которая должна соединить энергетические системы Грузии и Европы. При финансовой поддержке Всемирного банка и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии «Государственная электросистема Грузии» уже провела технико-экономическое исследование проекта, которое подтвердило, что проект является перспективным и технико-экономически осуществимым.
Согласно проекту, кабель длиной 1155 километров будет подключён к Румынии, что позволит Юго-Восточной Европе и Румынии воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять торговлю электроэнергией с учётом почасовых цен на рынке.
