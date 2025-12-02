Какауридзе: В 2026 году повышение зарплат учителей не предусмотрено

В 2026 году повышение зарплат учителей не предусмотрено, - заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.



Как сообщил Какауридзе BMG, в прошлом году произошло такое повышение зарплат учителей, какое было предусмотрено прогнозом на три года и составило примерно 30-35%.



«Как вы знаете, в прошлом году произошло значительное повышение зарплат учителей сразу. То, что было прогнозом роста примерно на три года, произошло целиком, то есть был рост зарплат учителей примерно на 30–35%. Соответственно, в этом году повышения зарплат учителей не предусмотрено, однако у части может быть повышение за счёт почасового перераспределения. В этом году у нас рост у административно-технического персонала, этот запрос был во время обсуждения в парламенте, и у нас на 20%-е повышение в части заработной платы административно-технического персонала. Я имею в виду мандатную службу, медсестёр, уборщиц - технический персонал школы, кроме учителей», - сказал Какауридзе.





