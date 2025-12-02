|
|
|
Согласно проекту бюджета на 2026 год, государственная программа трудоустройства социально незащищенных продолжена не будет
02.12.2025 17:43
В 2026 году государственная программа трудозанятости социально незащищенных граждан продолжена не будет.
В третьем переработаном варианте проекта бюджета на следующий год говорится, что «сочтено целесообразным не продолжать программу с существующей структорой в последующий период и содействовать её бенефициарам в направлении трудоустройства в частном секторе посредством различных программ переподготовки».
«В рамках программы реформ системы труда и занятости населения предыдущая версия проекта предусматривала выделение соответствующих ассигнований на содействие трудоустройства на общественных работах. В этом году у данной подпрограммы исполнился четырёхлетний цикл, что было запланировано изначально. Вместе с тем, параллельно с высоким экономическим ростом последних лет на рынке труда фиксируется дефицит рабочей силы. Соответственно, было сочтено целесообразным не продолжать программу в существующей структуре в последующий период, а оказывать её бенефициарам содействие посредством различных программ переподготовки в направлении трудоустройства в частном секторе», - говорится в пояснительной записке.
Для справки, государственная программа трудоустройства была задействована с марта 2022 года. Правительство предлагало социально незащищенным трудоустройство на публичной службе параллельно с сохранением помощи на 4 года. Заработная плата на любом таком рабочем месте составляла 300 лари.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна