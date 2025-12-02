Согласно проекту бюджета на 2026 год, государственная программа трудоустройства социально незащищенных продолжена не будет

02.12.2025 17:43





В 2026 году государственная программа трудозанятости социально незащищенных граждан продолжена не будет.



В третьем переработаном варианте проекта бюджета на следующий год говорится, что «сочтено целесообразным не продолжать программу с существующей структорой в последующий период и содействовать её бенефициарам в направлении трудоустройства в частном секторе посредством различных программ переподготовки».



«В рамках программы реформ системы труда и занятости населения предыдущая версия проекта предусматривала выделение соответствующих ассигнований на содействие трудоустройства на общественных работах. В этом году у данной подпрограммы исполнился четырёхлетний цикл, что было запланировано изначально. Вместе с тем, параллельно с высоким экономическим ростом последних лет на рынке труда фиксируется дефицит рабочей силы. Соответственно, было сочтено целесообразным не продолжать программу в существующей структуре в последующий период, а оказывать её бенефициарам содействие посредством различных программ переподготовки в направлении трудоустройства в частном секторе», - говорится в пояснительной записке.



Для справки, государственная программа трудоустройства была задействована с марта 2022 года. Правительство предлагало социально незащищенным трудоустройство на публичной службе параллельно с сохранением помощи на 4 года. Заработная плата на любом таком рабочем месте составляла 300 лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





