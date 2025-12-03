Revolut больше не принимает грузинские банковские карты

03.12.2025 16:26





Revolut больше не принимает грузинские банковские карты. Об этом сказано на сайте цифрового банка, которые популярен в Европе.



Согласно разделу о пополнении баланса Revolut, сервис не принимает карты ряда стран. Теперь в этом списке есть и Грузия. О причинах такого решения не сообщалось.



При этом баланс всё еще можно пополнить по грузинской карте через Apple Pay, сообщили читатели Paper Kartuli.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





