Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Revolut больше не принимает грузинские банковские карты


03.12.2025   16:26


Revolut больше не принимает грузинские банковские карты. Об этом сказано на сайте цифрового банка, которые популярен в Европе.

Согласно разделу о пополнении баланса Revolut, сервис не принимает карты ряда стран. Теперь в этом списке есть и Грузия. О причинах такого решения не сообщалось.

При этом баланс всё еще можно пополнить по грузинской карте через Apple Pay, сообщили читатели Paper Kartuli.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна