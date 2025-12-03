|
|
|
Revolut больше не принимает грузинские банковские карты
03.12.2025 16:26
Revolut больше не принимает грузинские банковские карты. Об этом сказано на сайте цифрового банка, которые популярен в Европе.
Согласно разделу о пополнении баланса Revolut, сервис не принимает карты ряда стран. Теперь в этом списке есть и Грузия. О причинах такого решения не сообщалось.
При этом баланс всё еще можно пополнить по грузинской карте через Apple Pay, сообщили читатели Paper Kartuli.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна