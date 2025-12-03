Евросоюз согласовал план по отказу от российского газа

03.12.2025 23:10





Евросоюз утвердил план отказа от российского природного газа, сообщается на сайте Совета ЕС. Согласно достигнутому соглашению, вводится «юридически обязательный поэтапный запрет» на закупки этого вида топлива из РФ. С конца 2026 года начнет действовать полный запрет на поставки российского СПГ, а с осени 2027 года — на импорт трубопроводного газа. В сообщении Совета уточняется, что ограничение начнет действовать через шесть недель после вступления нового регламента в силу с учетом переходного периода для действующих контрактов.



Для краткосрочных сделок, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на импорт топлива будет применяться с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026 года — для трубопроводного газа. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет действовать с 1 января 2027 года в соответствии с 19-м пакетом антироссийских санкций ЕС. В отношении долгосрочных соглашений на поставки трубопроводного газа из РФ запрет при условии заполнения европейских хранилищ вступит в силу 30 сентября 2027 года (и не позднее 1 ноября 2027 года), сказано в заявлении. Именно по долгосрочным контрактам «Газпром» продолжает поставлять в ЕС газ по единственной трубе из пяти довоенных — через «Турецкий поток».



Кроме того, документ, который еще должен быть одобрен Евросоветом и Европарламентом, обязует все входящие в ЕС страны представить национальные планы с изложением мер по диверсификации поставок газа и проблем, которые могут возникнуть при отказе от топлива из РФ.



Предварительное соглашение также усиливает надзор со стороны Еврокомиссии, обязуя государства ЕС в течение месяца с момента вступления регламента в силу уведомлять ЕК о наличии у них контрактов на поставку российского газа.



«Этот регламент является центральным элементом дорожной карты ЕС REPowerEU, направленной на устранение зависимости от российских энергоносителей после того, как Россия превратила поставки газа в оружие, что оказало существенное влияние на европейский энергетический рынок», — подчеркнули в ЕС.



Также там отметили, что эти меры позволят достигнуть ключевой цели — создания «устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС», при котором сохранится безопасность поставок в объединение.



В представленном в июне плане ЕК предлагала полностью отказаться от российского газа к концу 2027 года. В 2024 году около 15% поставок СПГ в ЕС приходилось на Россию, а вместе с трубопроводным газом доля РФ в импорте газа в Европу достигала 19%. В 2025 году эта доля оценивается в 13%, что превышает 15 млрд евро в годовом исчислении, говорится в документе Совета ЕС.



В документе ничего не говорится о специальных условиях для Венгрии и Словакии, которые выступают против отказа от российского топлива. В предварительном варианте регламента их поставки предлагалось перевести в 2027 году с долгосрочных контрактов на краткосрочные и позволить им закупать трубопроводный газ по таким разовым сделкам до конца 2027 года. Однако такой план предусматривался на случай введения запрета на трубопроводный газ в феврале-апреле 2027 года, сообщал Bloomberg со ссылкой на версию документа.



Вероятно, срок был перенесен на сентябрь, в том числе чтобы не делать исключений из запрета.





