Импорт золотых слитков и монет в Грузию освобожден от НДС

12.12.2025





Законодательство, регулирующее торговлю золотыми слитками и монетами в Грузии, было обновлено. Поправка к Налоговому кодексу уточняет определение инвестиционного золота и устанавливает, что слитки этой категории должны иметь пробу не менее 995, а инвестиционные золотые монеты — не менее 900.



Согласно налоговому обзору BDO, закон уточняет, что импорт и поставка золотых изделий этой категории освобождаются от НДС.



В соответствии с поправкой к Налоговому кодексу Грузии в статью 157 Налогового кодекса, содержащую определения терминов для целей НДС, добавлен новый подпункт. Кроме того, было уточнено определение инвестиционного золота, под которым понимается золотой слиток или слиток пробы не менее 995/1000, а также золотая монета пробой не менее 900/ золотые монеты из золота пробы не менее 900/1000, выпущенные после 1800 года и используемые/использовавшиеся в качестве законного платежного средства в стране выпуска. В результате этой поправки были также обновлены статьи 172-173 ГТК, согласно которым поставка и ввоз инвестиционного золота освобождаются от НДС с правом на вычет», - говорится в налоговом обзоре BDO.



За последние два года торговля инвестиционными золотыми слитками и монетами в Грузии значительно активизировалась. Согласно имеющимся статистическим данным, в 2024 году Национальный банк продал 2384 золотых слитка на сумму 429 млн лари.





