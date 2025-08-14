В селе Иормуганло в Сагареджо убит молодой мужчина

14.08.2025 12:10





По данным МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники департамента полиции Кахети задержали по обвинению в умышленном убийстве ранее судимого Э.Г., 2004 года рождения.



По данным ведомства, преступление карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.



«Следствием установлено, что в селе Иормуганло Сагареджойского муниципалитета обвиняемый в ходе взаимной размолвки, возникшей на почве существовавшего в прошлом конфликта, нанес смертельные ранения холодным оружием в область груди К.М., 1999 года рождения, и скрылся с места происшествия. Раненый молодой человек скончался до прибытия в клинику. В результате проведенных следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячему следу. Орудие преступления – нож – изъято в качестве вещественного доказательства. Расследование ведется по статье 108 УК Грузии», – говорится в информации МВД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





