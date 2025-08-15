Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Зугдиди женщине грозит пожизненное за десятки ножевых кузине мужа


15.08.2025   17:33


Пожизненное заключенное грозит 34-летней Натии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своей подруги в Зугдиди. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Грузии.

Следствие утверждает, что 13 августа во время ссоры обвиняемая с особой жестокостью нанесла десятки ножевых ранений 42-летней Натии Апхазава. Она скончалась на месте.

Хачатурян задержали вскоре после происшествия. СМИ сообщали, что она нанесла себе телесные повреждения и ожидала полицию в собственном доме. Под охраной обвиняемую отправили в больницу.

Сперва причиной ссоры двух женщин журналисты назвали ревность, однако родственники опровергают эту версию. Как пишет агентство ambebi.ge, Апхазава приходилось кузиной мужу Хачатурян.

Знакомые считают, что конфликт мог произойти из-за денег. По их словам, Хачатурян уезжала на заработки в Германию, а родственнице мужа отправляла деньги на ремонт их квартиры в Батуми.

«Когда она приехала, квартира была неотремонтированной, из-за этого у них произошла ссора», — рассказала журналистам знакомая Апхазава.

Хачатурян официально предъявлены обвинения в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (статья 109 УК Грузии). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.

Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для обвиняемой.


Новости-Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна