В Зугдиди женщине грозит пожизненное за десятки ножевых кузине мужа

Пожизненное заключенное грозит 34-летней Натии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своей подруги в Зугдиди. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Грузии.



Следствие утверждает, что 13 августа во время ссоры обвиняемая с особой жестокостью нанесла десятки ножевых ранений 42-летней Натии Апхазава. Она скончалась на месте.



Хачатурян задержали вскоре после происшествия. СМИ сообщали, что она нанесла себе телесные повреждения и ожидала полицию в собственном доме. Под охраной обвиняемую отправили в больницу.



Сперва причиной ссоры двух женщин журналисты назвали ревность, однако родственники опровергают эту версию. Как пишет агентство ambebi.ge, Апхазава приходилось кузиной мужу Хачатурян.



Знакомые считают, что конфликт мог произойти из-за денег. По их словам, Хачатурян уезжала на заработки в Германию, а родственнице мужа отправляла деньги на ремонт их квартиры в Батуми.



«Когда она приехала, квартира была неотремонтированной, из-за этого у них произошла ссора», — рассказала журналистам знакомая Апхазава.



Хачатурян официально предъявлены обвинения в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (статья 109 УК Грузии). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.



Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для обвиняемой.



