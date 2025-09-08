Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Министру внутренних дел Грузии и его заместителю присвоено звание генерал-майора полиции


08.09.2025   11:46


Решением Михаила Кавелашвили, министру внутренних дел Грузии Геле Гелашвили и его заместителю Роланду Месхи присвоено звание генерал-майора полиции.

Указанное заявление на заседании правительства сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Хочу сообщить вам важную новость – Гела Геладзе раньше носил звание полковника. Сегодня, решением президента Грузии, ему присвоено звание генерал-майора полиции, которого он заслуживает. Желаю ему дальнейших успехов. Также, хочу отметить, что звание генерал-майора полиции было присвоено и первому заместителю министра Роланду Месхи. Успеха ему в дальнейшей деятельности»,- заявил Кобахидзе.


