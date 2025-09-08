Министру внутренних дел Грузии и его заместителю присвоено звание генерал-майора полиции

08.09.2025 11:46





Решением Михаила Кавелашвили, министру внутренних дел Грузии Геле Гелашвили и его заместителю Роланду Месхи присвоено звание генерал-майора полиции.



Указанное заявление на заседании правительства сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



«Хочу сообщить вам важную новость – Гела Геладзе раньше носил звание полковника. Сегодня, решением президента Грузии, ему присвоено звание генерал-майора полиции, которого он заслуживает. Желаю ему дальнейших успехов. Также, хочу отметить, что звание генерал-майора полиции было присвоено и первому заместителю министра Роланду Месхи. Успеха ему в дальнейшей деятельности»,- заявил Кобахидзе.





