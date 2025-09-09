|
В Тбилиси полиция задержала двух человек по обвинению в хранении наркотиков
09.09.2025 12:37
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных в разное время, сотрудники Главного управления полиции Ваке-Сабуртало Тбилисского управления внутренних дел задержали двух человек по обвинению в хранении наркотиков.
Наказание за данное преступление составляет до 20 лет лишения свободы.
Д.З., 1990 года рождения, и Г.З., 1993 года рождения, обвиняются в «незаконном приобретении, хранении и содействии незаконному обороту наркотиков».
В ходе личного досмотра обвиняемых сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств «сушеную марихуану», приготовленную к продаже, в разных местах.
«Расследование ведется по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса Грузии», — сообщили в МВД.
