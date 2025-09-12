Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии бизнесмена задержали за кражу газа из государственного трубопровода на $1,6 млн


12.09.2025   17:48


Следственная служба Минфина Грузии задержала бизнесмена в Шида-Картли, который организовал собственную автозаправку, воруя газ из государственного трубопровода.

Подобие АЗС функционировало при хлебзаводе, который принадлежит обвиняемому. Следствие установило, что для кустарной автозаправки в 2024-2025 годах он присвоил принадлежащий государству газ на сумму 4,3 млн лари (1,6 млн долларов), незаконно подсоединившись к магистральному трубопроводу «Грузинской газотранспортной компании».

Следствие против бизнесмена начали по части 4 статьи 177 УК Грузии – кража в отношении нефти или газа на магистральном трубопроводе. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет.


