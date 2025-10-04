Спецназ начал разгонять демонстрантов у резиденции президента Грузии

Полицейские силы начали применять водометы против протестующих у резиденции президента Грузии в Тбилиси.



Из громкоговорителей демонстрантов призывают разойтись.



Протестующие попытались занять президентский дворец. Предположительно, есть задержанные Участники антиправительственных демонстраций начали штурм дворца президента. Части удалось прорваться во внутренний двор. Есть задержанные. Спецназовцы применили перцовый газ.



МВД опубликовало заявление после попытки протестующих зайти на территорию дворца президента. Они смогли прорвать железные ограждения, отделяющих двор от улицы.



Цитата. «Акция вышла за рамки собрания и манифестации, предусмотренных законом. Со стороны организаторов прозвучали призывы к насилию. Призываем всех участников акции, подчиниться законным требованиям полиции и не допускать эскалацию. Иначе правоохранители примут меры, предусмотренные законодательством», — сказано в сообщении.





