СГБ сообщает о предотвращении диверсий

05.10.2025 19:00





«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой безопасности на основании оперативной информации, обнаружено крупное количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с детонаторами», — об этом было объявлено на брифинге в Службе безопасности Грузии.



Как утверждает СГБ, согласно материалам дела, по заданию грузинского представителя одной из воинских частей, действующих в Украине, что подтверждается многочисленными доказательствами, гражданин Грузии Б.Ч. приобрел крупное количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ по указанию представителя одного из украинских военных подразделений. Предполагалось, что эти средства будут использованы для диверсий в Тбилиси 4 октября, одновременно с попыткой захвата президентского дворца.



«По имеющейся оперативной информации, указанные боеприпасы планировалось использовать для совершения диверсионных актов параллельно с организованным групповым насилием и попыткой захвата Президентского дворца в Тбилиси 4 октября. В результате предупредительных мер, принятых Службой государственной безопасности, удалось обезвредить группу лиц, которые должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси. Обнаруженные в специальном тайнике огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества были спрятаны в лесу недалеко от Тбилиси. Также установлено лицо, которое по поручению Б.Ч. изготовило пульт детонатора, способный привести в действие детонатор. Он уже доставлен в Службу безопасности, в отношении его проводятся следственные действия», — сообщили в СГБ.



По данным СГБ, Б.Ч. будет привлечен к ответственности в качестве обвиняемого за совершение указанного преступления и объявлен в розыск.





