Турецкий корабль береговой охраны прибыл в порт Поти


13.10.2025   21:22


Посольство Турции в Грузии сообщает, что в порт Поти с дружественным визитом прибыл корабль турецкой береговой охраны TCSG-97.

По информации дипмиссии, команду тепло встретили представители грузинской береговой охраны.

Визит проходил в духе добрососедства и регионального сотрудничества:

«Мы встретили корабль береговой охраны TCSG-97, посетивший порт Поти. Вместе с командиром Западно-черноморской группы береговой охраны подполковником Джиханом Сейменом и командиром корабля, старшим лейтенантом Толгой Акалпом, мы нанесли визит командующему береговой охраны Грузии Юрию Пирцхалаишвили», – говорится в заявлении посольства Турции.

Встреча подчеркнула тесные связи между Анкарой и Тбилиси в сфере морской безопасности и совместного патрулирования Черного моря.

Посольство опубликовало фотографии визита, отметив, что стороны обсудили укрепление сотрудничества между береговыми охранами двух стран.


