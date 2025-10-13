Турецкий корабль береговой охраны прибыл в порт Поти

13.10.2025 21:22





Посольство Турции в Грузии сообщает, что в порт Поти с дружественным визитом прибыл корабль турецкой береговой охраны TCSG-97.



По информации дипмиссии, команду тепло встретили представители грузинской береговой охраны.



Визит проходил в духе добрососедства и регионального сотрудничества:



«Мы встретили корабль береговой охраны TCSG-97, посетивший порт Поти. Вместе с командиром Западно-черноморской группы береговой охраны подполковником Джиханом Сейменом и командиром корабля, старшим лейтенантом Толгой Акалпом, мы нанесли визит командующему береговой охраны Грузии Юрию Пирцхалаишвили», – говорится в заявлении посольства Турции.



Встреча подчеркнула тесные связи между Анкарой и Тбилиси в сфере морской безопасности и совместного патрулирования Черного моря.



Посольство опубликовало фотографии визита, отметив, что стороны обсудили укрепление сотрудничества между береговыми охранами двух стран.





