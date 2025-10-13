|
Турецкий корабль береговой охраны прибыл в порт Поти
13.10.2025 21:22
Посольство Турции в Грузии сообщает, что в порт Поти с дружественным визитом прибыл корабль турецкой береговой охраны TCSG-97.
По информации дипмиссии, команду тепло встретили представители грузинской береговой охраны.
Визит проходил в духе добрососедства и регионального сотрудничества:
«Мы встретили корабль береговой охраны TCSG-97, посетивший порт Поти. Вместе с командиром Западно-черноморской группы береговой охраны подполковником Джиханом Сейменом и командиром корабля, старшим лейтенантом Толгой Акалпом, мы нанесли визит командующему береговой охраны Грузии Юрию Пирцхалаишвили», – говорится в заявлении посольства Турции.
Встреча подчеркнула тесные связи между Анкарой и Тбилиси в сфере морской безопасности и совместного патрулирования Черного моря.
Посольство опубликовало фотографии визита, отметив, что стороны обсудили укрепление сотрудничества между береговыми охранами двух стран.
