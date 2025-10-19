|
|
|
По обвинению в наркопреступлении полиция задержала в Аджарии двух иностранцев
19.10.2025 11:38
В результате проведенных в разное время оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками департамента полиции Аджарии по обвинению в незаконном приобретении- хранении и содействии реализации наркотических средств в крупном и особо крупном размере, задержаны иностранные граждане: Г.У., 2004 года рождения, и В.У., 1993 года рождения.
По данным ведомства, данное преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочно.
«В ходе личного обыска обвиняемых, обыска их жилых домов и автомобилей, а также в различных местах правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств приготовленные к реализации наркотические средства в крупном и особо крупном размере, в том числе «Альфа ПВП», «кокаин» и высушенную «марихуану».
Полиция также изъяла материалы, необходимые для расфасовки наркотиков.
Расследование ведётся по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса Грузии», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна