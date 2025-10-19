По обвинению в наркопреступлении полиция задержала в Аджарии двух иностранцев

В результате проведенных в разное время оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками департамента полиции Аджарии по обвинению в незаконном приобретении- хранении и содействии реализации наркотических средств в крупном и особо крупном размере, задержаны иностранные граждане: Г.У., 2004 года рождения, и В.У., 1993 года рождения.



По данным ведомства, данное преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочно.



«В ходе личного обыска обвиняемых, обыска их жилых домов и автомобилей, а также в различных местах правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств приготовленные к реализации наркотические средства в крупном и особо крупном размере, в том числе «Альфа ПВП», «кокаин» и высушенную «марихуану».



Полиция также изъяла материалы, необходимые для расфасовки наркотиков.



Расследование ведётся по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса Грузии», - говорится в информации.





