По обвинению в наркопреступлении полиция задержала в Аджарии двух иностранцев


19.10.2025   11:38


В результате проведенных в разное время оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками департамента полиции Аджарии по обвинению в незаконном приобретении- хранении и содействии реализации наркотических средств в крупном и особо крупном размере, задержаны иностранные граждане: Г.У., 2004 года рождения, и В.У., 1993 года рождения.

По данным ведомства, данное преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочно.

«В ходе личного обыска обвиняемых, обыска их жилых домов и автомобилей, а также в различных местах правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств приготовленные к реализации наркотические средства в крупном и особо крупном размере, в том числе «Альфа ПВП», «кокаин» и высушенную «марихуану».

Полиция также изъяла материалы, необходимые для расфасовки наркотиков.

Расследование ведётся по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса Грузии», - говорится в информации.


