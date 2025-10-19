МВД: В рамках акции протеста 18 октября в административном порядке задержаны 14 человек

По информации МВД, в рамках акции протеста 18 октября в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях были задержаны 14 человек.



В частности, как пояснил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, идентифицировано 27 правонарушителей, 14 из которых уже задержаны, а в отношении 13 лиц ведется административное производство, и их дела в ближайшие дни будут рассмотрены в суде в административном порядке.



«Сегодня МВД в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях задержаны 14 нарушителей – Т.Т., Н.С., Л.М., Г.Г., В.М., С.Х., М.К., Ш.Ч., Л.Ч., Л.Дж., В.С., Г.К., Д.Г. и Л.Н., в отношении 13 лиц ведется административное производство.



Как известно общественности, вчера, 18 октября 2025 года, на проспекте Руставели, на территории у законодательного органа, несмотря на малочисленность демонстрантов, участники акции искусственно перекрыли проезжую часть и затруднили движение транспорта.



Этим действием участники акции нарушили требования статьи 11 прима Закона Грузии «О собраниях и манифестациях», согласно которой недопустимо искусственно перекрывать проезжую часть, если этого не требует численность участников собрания.



Несмотря на неоднократные призывы полиции, а также официальные заявления МВД не нарушать движение транспорта, протестующие не подчинились требованиям полиции и продолжили противозаконные действия. Кроме того, лица части демонстрантов были закрыты, что также является нарушением закона.



Если указанные лица совершат аналогичные деяния повторно, встанет вопрос уголовной ответственности», - заявляют в МВД.





