Утверждены новые правила, определяющие порядок выявления административных правонарушений

По распоряжению министра внутренних дел Грузии утверждены новые правила, определяющие порядок выявления административных правонарушений, зафиксированных на фото- или видеозаписи, реагирования на них и идентификации нарушителя.



Документ вступил в силу 18 октября — сразу после публикации, сообщает bm.ge.



Согласно приказу, в случаях, предусмотренных статьями 209 и 239 Кодекса Грузии об административных правонарушениях, МВД теперь будет использовать специальную программу распознавания лиц, которая определяет личность человека по уникальным чертам его лица.



Основные нововведения и процедуры:

▪ Для повышения эффективности расследований создается группа по фиксации правонарушений и идентификации нарушителей.



Состав: В группу войдут представители «112» и соответствующих подразделений МВД, уполномоченных реагировать на административные правонарушения.



▪ Представитель «112» фиксирует фото или видео, где зафиксировано правонарушение, и делает снимок предполагаемого нарушителя (лица или лица и тела).



▪ Это изображение загружается в специальную программу, которая автоматически ищет совпадения по лицевым признакам в базах данных МВД.



▪ Представитель МВД подтверждает личность найденного человека, при необходимости используя дополнительные источники, включая публичные данные.



▪ После этого составляется протокол, который вместе с материалами передается в соответствующее подразделение МВД. С этого момента личность нарушителя официально считается установленной.



Исключения: Правила применяются к нарушениям, зафиксированным в системе видеонаблюдения «112», кроме случаев автоматического санкционирования, например, нарушений правил дорожного движения, фиксируемых дорожными камерами.



Цель нового порядка, по мнению МВД, — повысить эффективность реагирования на административные правонарушения, обеспечить общественный порядок и безопасность





