Полиция накрыла кустарную нарколабораторию в селе Мисакциели

26.10.2025 15:27





Из кустарной лаборатории сотрудниками правоохранительных органов изъяты наркотические вещества в особо крупном размере - задержаны 2 человека. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



В частности, в селе Мисакциели сотрудники правоохранительных органов раскрыли лабораторию по изготовлению наркотических веществ, устроенную в одном из жилых домов, их которой были изъяты наркотические вещества в особо крупном размере.



По сводкам ведомства, в результате следственных действий, также были изъяты материалы для фасовки наркотических веществ, электронные весы, клейкие ленты, самозакрывающиеся полиэтиленовые пакеты и склянки разных размеров.



Следствие ведется по статьям 266-й и 260-й Уголовного кодекса Грузии. В качестве наказания за совершение указанного преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



«В селе Мисакциели сотрудники правоохранительных органов раскрыли лабораторию по изготовлению наркотических веществ, устроенную в одном из жилых домов, их которой были изъяты наркотические вещества в особо крупном размере - Альфа-ПВП, Мефедрон и «Клефедрон» как в кристаллическом, так и жидком виде. Следует отметить, что «Клефедрон» является особо опасным наркотическим веществом, употребление которого зачастую приводит к летальному исходу! Задержаны два человека.



В т. н. лаборатории из различных химических веществ и прекурсоров, используя надлежащий инвентарь, изготовляли наркотические вещества, реализация которых осуществлялась разными способами.



При обыске в автомобилях, жилом доме были изъяты до 35 грамм Альфа-ПВП, до 500 грамм «Клефодрона» и около 4 литров жидкого «Мефедрона»», - говорится в информации МВД Грузии.





