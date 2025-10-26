|
Полиция накрыла кустарную нарколабораторию в селе Мисакциели
26.10.2025 15:27
Из кустарной лаборатории сотрудниками правоохранительных органов изъяты наркотические вещества в особо крупном размере - задержаны 2 человека. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.
В частности, в селе Мисакциели сотрудники правоохранительных органов раскрыли лабораторию по изготовлению наркотических веществ, устроенную в одном из жилых домов, их которой были изъяты наркотические вещества в особо крупном размере.
По сводкам ведомства, в результате следственных действий, также были изъяты материалы для фасовки наркотических веществ, электронные весы, клейкие ленты, самозакрывающиеся полиэтиленовые пакеты и склянки разных размеров.
Следствие ведется по статьям 266-й и 260-й Уголовного кодекса Грузии. В качестве наказания за совершение указанного преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
«В селе Мисакциели сотрудники правоохранительных органов раскрыли лабораторию по изготовлению наркотических веществ, устроенную в одном из жилых домов, их которой были изъяты наркотические вещества в особо крупном размере - Альфа-ПВП, Мефедрон и «Клефедрон» как в кристаллическом, так и жидком виде. Следует отметить, что «Клефедрон» является особо опасным наркотическим веществом, употребление которого зачастую приводит к летальному исходу! Задержаны два человека.
В т. н. лаборатории из различных химических веществ и прекурсоров, используя надлежащий инвентарь, изготовляли наркотические вещества, реализация которых осуществлялась разными способами.
При обыске в автомобилях, жилом доме были изъяты до 35 грамм Альфа-ПВП, до 500 грамм «Клефодрона» и около 4 литров жидкого «Мефедрона»», - говорится в информации МВД Грузии.
