Дело о контрабанде наркотиков в Грузию: семья британки заплатила 500 тысяч лари

28.10.2025 20:01





Семья 19-летней гражданки Великобритании Беллы Мэй Калли заплатила 500 тысяч лари (около 187 тысяч долларов) для снижения её наказания по делу о контрабанде наркотиков в Грузию. Об этом сообщили, в частности, Reuters, BBC и Daily Mail.



Калли была задержана в мае в Тбилиси после прибытия из Таиланда через аэропорт Шарджа (ОАЭ). В её багаже грузинские власти обнаружили 12 кг марихуаны и 2 кг гашиша. Ей грозило до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



Согласно процессуальному соглашению, срок её заключения может быть снижен до двух лет. По информации Daily Mail, в последний месяц беременности ей, возможно, разрешат отбывать наказание под домашним арестом. По данным BBC, Белла находится на 35-й неделе беременности.



На предварительном слушании в июле девушка заявила о своей невиновности и утверждала, что её принудили перевозить наркотики под угрозой пыток. «Я просто хотела путешествовать. Я хороший человек, учусь в университете и не употребляю наркотики», – сказала она.



По информации BBC, по соглашению о признании вины семья Калли перевела средства на соответствующий государственный счёт, ожидая подтверждения их получения со стороны прокуратуры. Её адвокат, Малхаз Салакая, заявил, что процесс согласования сделки близок к завершению, и на следующей неделе состоится очередное судебное заседание. Он также сообщил о планах подать ходатайство к президенту Грузии о помиловании после окончательного согласования сделки.



Мать Калли, Лианн Кеннеди, общаясь с журналистами у здания суда, сказала, что её 19-летняя дочь «выглядит сильной».



BBC отмечает, что более 90 % преступлений, связанных с наркотиками, в Грузии разрешаются через сделки о признании вины.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





